OL : Lyon gagne à Anvers mais ne se rassure pas avant Paris

À une semaine de la finale de la Coupe de la Ligue, l'OL ne s'est pas rassuré malgré la victoire (3-2). Ce sont surtout les lacunes défensives qui ont été mises en lumière.

Antwerp 2-3 OL : L'intensité absente, la défense aussi

L'Olympique Lyonnais concluait sa phase de préparation par un match en Belgique, dans la ville qui abrite le deuxième plus grand port d'Europe, à Anvers. Au cours d'une première période très peu rythmée, les Lyonnais ont profité des erreurs adverses. D'abord, Jason Denayer a profité d'une sortie quelque peu ratée du gardien pour dévier le ballon en direction de Moussa Dembélé, qui ouvrait le score. Puis, juste avant la mi-temps, le centre mal négocié d'Houssem Aouar trouvait Seck sur sa trajectoire, et celui-ci s'emmêlait les pinceaux et marquait contre son camp. L'OL a plutôt profité des erreurs adverses que créé lui-même le danger. On croyait le tir rectifié en seconde période, lorsqu'un mouvement entre Dubois, Memphis, et Cornet, débouchait sur un centre à ras de terre parfait du Batave pour trouver l'Ivoirien, auteur du troisième but lyonnais. Puis, les Gones se sont écroulés défensivement, Marçal manquant complètement son intervention sur le premier but belge. Complètement à la rue, la défense rhodanienne a permis aux Belges de joliement construire leur deuxième but.

Finalement, l'OL gagne, mais ne s'avance avec aucune certitude et pléthore de déboires défensifs pour la finale contre le PSG, inquiétant. Et cette prestation prouve d'autant plus que les jeunes ont leur mot à dire, à l'image de l'entrée de Maxence Caqueret et de la prestation de Melvin Bard contre La Gantoise mercredi, ce dernier se montrant nettement plus performant que Maxwel Cornet.

La composition lyonnaise

Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Thiago Mendes (puis Caqueret 85e), Bruno Guimarães, Cornet - Aouar (puis Reine-Adélaïde 85e) - Dembélé, Memphis (puis Toko-Ekambi 85e).