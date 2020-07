Amiens SC : Battu par Boulogne-sur-Mer, Luka Elsner très déçu

Amiens SC a été battu par Boulogne-sur-Mer ce vendredi, au Touquet. L'entraineur du club relégué en Ligue 2, Luka Elsner, est en rage.

Elsner frustré de la défaite contre Boulogne-sur-Mer

Luka Elsner est déçu de la défaite d’Amiens SC en match amical contre Boulogne-sur-Mer (0-2). Il est frustré, alors que ce n’est que le premier match de préparation des Amiénois, fraîchement débarqué de la Ligue 1. « C’était d’une pauvreté forcément décevante », a commenté le coach du Sporting Club, parlant de la prestation de son équipe. Le coach de 37 ans a ensuite exprimé sa déception. « C’est extrêmement pénible de perdre des matchs de préparation, d’être dans des situations comme on est aujourd’hui. On est loin d’avoir formé une équipe, on a été au supplice défensivement tout le match », a-t-il noté, dans des propos rapportés par Le 11 amiénois. Malgré sa grosse frustration, Luka Elsner n'accable pas « ses joueurs qui n’ont pas connu le niveau de la réserve » et qu’il a alignés. Après avoir « relativisé » cette défaite, « par rapport à la composition de l’effectif », le technicien d’Amiens SC a avoué qu’il s’attendait à voir son équipe en difficulté, mais « le sentiment général de déception est difficile à vivre ».

L'équipe d'Amiens SC contre Boulogne-Sur-Mer

Le Onze de départ : Yohann Thuram – Youssouf Assogba, Nathan Monzango, Gassama, Milner – Gaoussou Traoré, Florian Bianchini, Saman Ghoddos – Chadrac Akolo, Iron Gomis, Juan Ferney Otero. Remplaçants : Grégoire Coudert (gardien de but), Eneme-Ella, Alexis Blin, I. Sy, Sinasi Sy, Mattéo Xantippe, Jayson Papeau, Amadou Ciss, Charbel Gomez, Driss Khalid, Darell Tokpa.