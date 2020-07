LOSC : Derby, Gérard Lopez lance déjà des piques au RC Lens

Avec le retour du RC Lens en Ligue 1, le derby du Nord pourra de nouveau se jouer dans l’élite. Président du LOSC, Gérard Lopez semble déjà emballé à l’idée d’asseoir la suprématie du Lille OSC dans la région.

Gérard Lopez lance les hostilités contre le RC Lens

Après cinq ans en Ligue 2, le RC Lens va signer son retour en Ligue 1 la saison prochaine. Du côté du rival lillois, on accueille la montée des Sang et Or avec le sourire. Pour Gérard Lopez, ce sera surtout l’occasion de confirmer la domination du LOSC dans le Nord. Le président du Lille OSC s’impatiente déjà de le faire savoir au voisin lensois. « Le retour de Lens, ça me va très bien, tant qu’on arrive à les battre et tant qu’on ne perd pas de vue que le LOSC est bien le club le plus important de la région », a confié le patron des Dogues dans l’édition de La Voix des Sports à paraître lundi.

De quoi piquer au vif les Sang et Or ?

Le LOSC va recevoir le RC Lens le 18 octobre lors de la 7e journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier se déplaceront ensuite à Bollaert le 9 mai 2021 à l’occasion de la 36e journée du championnat. A noter que le LOSC avait remporté la dernière confrontation entre les deux équipes. Les Dogues s’étaient imposés (3-1) le 3 mai 2015 à Pierre-Mauroy. C’est sans doute avec un esprit de revanche que les Sang et Or vont retrouver leurs vieux rivaux lillois. La sortie de Gérard Lopez ne devrait que les motiver davantage pour ce classique du football français.