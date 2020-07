MHSC Mercato : Le remplaçant idéal de Rulli enfin déniché ?

De retour au Real Madrid après un prêt au Racing Santander (D2 espagnole), Luca Zidane ne devrait pas être conservé par les Madrilènes. Une bonne nouvelle pour le MHSC qui aurait finalement décidé d’en faire sa priorité pour combler le départ de Geronimo Rulli.

Luca Zidane indésirable au Real Madrid

Il a beau être le fils de Zizou, Luca Zidane n’a pas convaincu le Real Madrid. Aligné avec les professionnels de la Casa Blanca seulement deux fois entre 2017 et 2019, le fils de Zinedine Zidane ne s’est pas montré à son avantage. D’où la décision des dirigeants madrilènes de le prêter au Racing Santander cette saison. Mais le prêt de Luca Zidane n’a pas été concluant. Résultat, le club de D2 espagnole s’est dépêché de le renvoyer à son club propriétaire dès la fin de la saison. Au Real Madrid, le titulaire au poste, c’est le Belge Thibaut Courtois, après qui viennent Alphonse Areola et Diego Altube Suarez. Autant dire que Luca Zidane n’a pratiquement aucun avenir en restant dans l’écurie des Merengue. D’où l’option la plus objective, à savoir partir pour se relancer ailleurs.

Le MHSC aux trousses du pur produit madrilène ?

Le prochain point de chute de Luca Zidane pourrait être le MHSC. On sait les recruteurs montpelliérains en quête d’un gardien pour compenser le départ de Geronimo Rulli à la Real Sociedad après son prêt réussi cette saison. Après avoir sondé plusieurs pistes françaises, suisses, argentines et anglaises, le Montpellier HSC aurait finalement jeté son dévolu sur le portier de 22 ans, présent au Real Madrid depuis l'âge de 6 ans. Selon les informations de Dario AS, les Héraultais auraient désormais élevé son dossier au rang de priorité de leur mercato estival. Mais le MHSC devra faire valoir des arguments de poids, car le natif de Marseille serait également convoité par d’autres écuries.