ASSE Mercato : Bouanga met fin à la rumeur sur son avenir

Denis Bouanga pourrait faire l’objet d’un transfert de l'ASSE cet été. Il est courtisé aussi bien en Ligue 1 qu'à l’étranger. Pour mettre fin aux spéculations sur son futur, il est sorti de son silence.

Denis Bouanga, « je suis bien à l'ASSE »

Denis Bouanga anime l’actualité sur le mercato de l’ASSE. Il est visé par plusieurs clubs, dont le Betis Séville et le Stade Rennais. Avant la finale de la coupe de France, le buteur de l’AS Saint-Étienne a clarifié son avenir. « Peut être que mes conseillers ont eu des contacts, mais moi, pour l’instant je me sens stéphanois », a-t-il déclaré dans Le Progrès. Le Gabonais a rappelé ensuite qu’il « est toujours sous contrat et est bien dans le Forez où il y a ses amis, sa famille ». Denis Bouanga a également répondu à la rumeur rennaise. « On m’a envoyé au Stade Rennais, mais ce n’est pas moi qui suis allé là-bas », a-t-il ironisé.

Sainté n'a pas mis son buteur sur le marché, selon Romeyer

À noter que le contrat du milieu offensif de l’ASSE court jusqu'au 30 juin 2023. En plus du club andalou et du Stade Rennais, le profil du joueur de 25 ans plait à Everton en Premier League. La saison dernière, il a été le meilleur buteur de l’ASSE, avec 10 buts inscrits et 3 passes décisives en 26 matchs disputés en Ligue 1. À l’issue de l’exercice tronqué, Denis Bouanga a été élu meilleur joueur des Verts, succédant ainsi à Rémy Cabella. Cette semaine, le président Roland Romeyer a assuré qu’il « n’a reçu aucune offre officielle pour Bouanga et que sa vente n'est pas envisageable » cet été.