PSG - ASSE, Finale de CdF : Les compos de Tuchel et Puel !

Les compositions de l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, et de celui de l'ASSE, Claude Puel, ont été dévoilées à quelques minutes du coup d'envoi de la 103e finale de l'histoire de la Coupe de France. Une victoire du PSG serait son 13e sacre, un succès des Verts représenterait leur 7e trophée de la sorte.

PSG : Leandro Paredes plutôt que Marco Verratti au milieu

Thomas Tuchel a choisi une équipe type pour démarrer cette finale de Coupe de France. Seule l'absence de Marco Verratti au coup d'envoi peut faire figure de surprise, c'est l'Argentin Leandro Paredes qui officiera aux côtés du Sénégalais Idrissa Gueye dans un double pivot. Derrière eux, la ligne défensive est composée de Thilo Kehrer, de Marquinhos, du capitaine Thiago Silva et de Mitchell Bakker en l'absence de Juan Bernat. Neymar et Angel Di Maria sont positionnés sur les ailes, Kylian Mbappé et Mauro Icardi dans l'axe.

La compo parisienne

4-2-2-2 : Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap), Marquinhos, Bakker - Paredes, Gueye - Di Maria, Neymar - Icardi, Mbappé.

Remplaçants : Sergio Rico, Kimpembe, Dagba, Kurzawa, Herrera, Verratti, Draxler, Sarabia, Choupo-Moting

ASSE : Khazri sur le banc

De son côté, Claude Puel a concocté un 5-3-2. Jessy Moulin profite de la mise à pied de Ruffier pour prendre place dans les buts. Timothée Kolodzkiejczak et Yvann Maçon occuperont les couloirs, tandis que Mathieu Debuchy, Loïc Perrin et Wesley Fofana seront positionnés en défense centrale. Pour rappel, William Saliba n'a pas été autorisé à jouer la finale par son nouveau club. Yann M'Vila, Mahdi Camara et Ryad Boudebouz formeront le milieu de terrain de l'ASSE. Enfin, Romain Hamouma et Denis Bouanga sont placés devant.

La compo stéphanoise

5-3-2 : Moulin - Maçon, Debuchy, Fofana, Perrin, Kolodziejczak - M'Vila, Camara, Boudebouz - Hamouma, Bouanga.

Remplaçants : Bajic, Moukoudi, Neyou, Moueffek, Rivera, Nordin, Khazri, Krasso, Abi