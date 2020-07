OL : Réaction de Rudi Garcia à la victoire contre Antwerp

L’ OL a certes signé une victoire contre le Royal Antwerp FC (3-2) à Anvers ce vendredi, mais l’équipe de Rudi Garcia a encore été fébrile, défensivement.

OL : Rudi Garcia a pointé « des soucis défensifs »

L’OL n’a toujours pas résolu son souci défensif qu’il traîne comme un boulet depuis la saison dernière. Face au Royal Antwerp FC, les Gones ont mené 3 à 0 grâce à Moussa Dembélé, Maxwel Cornet et un but contre son camp d’Abdoulaye Seck, mais ils se sont fait remonter deux buts, en l’espace de 8 minutes (71e et 79e). La défense de l’équipe de Rudi Garcia a encore montré ses largesses, comme lors de l’exercice dernier. En encaissant 2 buts dans les 20 dernières minutes, l’OL n’a pas du tout rassuré. L’entraineur rhodanien l’a d’ailleurs souligné. « Il faut absolument gommer ces soucis défensifs », a-t-il souligné sur OLTV. L’Olympique Lyonnais doit « réussir à être plus efficace devant et plus rigoureux derrière », selon le technicien des Gones.

Surprenante explication de Rudi Garcia

Rudi Garcia a tenté ensuite de justifier les deux buts concédés par un coup tactique qui n’a pas marché. « Sur la deuxième période, nous voulions laisser le ballon à l’adversaire pour tester des coups tactiques, mais il y a des erreurs à ne pas répéter dans les prochaines rencontres », a-t-il expliqué étonnamment. En conclusion, le coach de l’OL a noté « un très bon état d’esprit dans le groupe et beaucoup de positif, si l’on enlève ces actions défensives ». Pour rappel, Lyon a joué 6 matchs amicaux, avant la finale de la coupe de la Ligue contre le PSG, le 31 juillet. Bilan ? 5 victoires, 1 défaite, 21 buts marqués (dont 12 contre US Port Valais) et 6 buts encaissés.