AS Monaco Mercato : Jorge a décidé de quitter le Rocher

Après deux prêts successifs, Jorge ne veut plus rester à l’AS Monaco. Il a décidé de quitter le club du Rocher, à un an de la fin de son contrat.

AS Monaco : Jorge annonce son souhait de partir

Arrivé à l’AS Monaco en janvier 2017, Jorge n’a pas réussi à s’imposer sur le Rocher. En trois ans et demi de bail, il a passé une saison et demie hors de la Principauté. Il a été prêté au FC Porto lors de la saison 2018-2019, puis au Santos FC (Brésil) entre mars et décembre 2019. Ne rentrant clairement pas dans les plans des différents staffs techniques des Monégasques (Leonardo Jardim, puis Robert Moreno), le défenseur latéral gauche a ouvert la porte de sortie. « Aujourd’hui, Jorge n’a plus la tête à l’AS Monaco », a déclaré son agent Eduardo Uram, à Globoesporte, tout en précisant « aux dirigeants de Monaco, en visioconférence », que le joueur « doit être impliqué pour se sentir bien et heureux ». Ce qui n'est pas le cas de son protégé. L’agent a justifié ensuite la décision de son poulain. Une décision qui n’a aucun rapport avec l’arrivée de Niko Kovac sur le banc des Asémistes. « Ce n’est pas une question de mauvais rapports et ça ne concerne pas l’arrivée d’un nouveau coach. C’est juste une lassitude, une envie de nouveaux défis », a expliqué le représentant du Brésilien de 24 ans.

Jorge, 34 matchs joués avec l'ASM, en trois ans et demi

Le transfert de Jorge Marco de Oliveira Moraes de Flamengo à l’AS Monaco avait couté 8,5 M€. En trois saisons et demie, il a porté le maillot de l’ASM 34 fois, toutes compétitions confondues. Le natif de Rio de Janeiro a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. Il est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu'au 30 juin 2021 et sa valeur marchande est de 3,2 M€, selon Transfermarkt.