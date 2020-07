PSG : Mbappé sort sur blessure ! C’est grave docteur ?

Après une trentaine de minutes de jeu seulement dans cette finale de Coupe de France, Kylian Mbappé a dû céder sa place après avoir subi une faute de Loïc Perrin. L'attaquant parisien est touché à la cheville.

Blessure sérieuse ou précaution pour Kylian Mbappé ?

Alors que le score était à l'avantage des Parisiens (1-0, but de Neymar) après une demi-heure de jeu, Kylian Mbappé, lancé en profondeur, était rattrapé de manière illicite par le capitaine et défenseur stéphanois, Loïc Perrin. En retard, le numéro 24 de l'ASSE a découpé l'international français, dont la cheville droite a tourné de 90 degrés sur le coup. Loïc Perrin a été expulsé pour ce vilain geste, et Mbappé, au bord des larmes, a été contraint de laisser sa place à Pablo Sarabia. Reste à savoir maintenant si le meilleur buteur du PSG cette saison s'est sérieusement blessé, ou s'il a été sorti par précaution en vue des prochaines échéances où il aura un rôle majeur à jouer comme en Ligue des Champions.

Huit cartons en une mi-temps !

Accrochée puis très électrique après cette intervention ratée du capitaine Perrin, cette finale a été rythmée par une distribution pléthorique de cartons. À la mi-temps, on recensait quatre avertissements côté parisien (Bakker, Paredes, Verratti, Marquinhos), trois cartons jaunes envers l'AS Saint-Etienne (Maçon, Hamouma, Camara) et donc une expulsion, celle de Loïc Perrin. Les Verts sont menés 1-0 à la mi-temps.