PSG - ASSE : Thomas Tuchel furieux malgré le sacre de Paris

Le PSG a remporté sa 13e Coupe de France vendredi en s’imposant (1-0) contre l’ASSE. Toutefois, ce succès a un goût amer pour Thomas Tuchel. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas manqué d’exprimer son courroux contre son adversaire du soir.

Thomas Tuchel peste contre les Verts

Le PSG s’est contenté d’un but de Neymar pour s’imposer en finale de la Coupe de France. Les hommes de Thomas Tuchel ont surtout été secoués par l’ASSE. Le coach parisien a notamment dû revoir ses plans suite aux sorties sur blessure de Kylian Mbappé et Thilo Kehrer. Les deux joueurs sont sortis avant la fin de la première période. L’attaquant de 21 ans a été touché à la cheville après un tacle sans retenue de Loïc Perrin expulsé. Le défenseur allemand a cédé sa place après un duel avec Denis Bouanga. Après la rencontre, le coach du PSG n’a pas manqué de fustiger l’attitude des hommes de Claude Puel. « Je ne veux pas savoir ce qu'ils se disent avant le match. Ça a commencé avec Ney, ça a fini avec Kylian Mbappé et à la fin, nous avons trois cartons jaunes, après cette faute-là ? C’est horrible et je ne peux pas comprendre », a lâché l’entraîneur parisien.

Mbappé rassurant après sa sortie

Le technicien allemand a également marqué son exaspération de voir les Stéphanois toujours autant déchaînés contre Paris. « C’était le troisième match (de la saison) contre Saint-Étienne et dans les trois, il y a eu trois cartons rouges ». Touchés contre l’ASSE, Kylian Mbappé et Thilo Kehrer devraient passer leurs premiers examens samedi. En attendant, l’attaquant du PSG a tenu à rassurer devant Emmanuel Macron. « Ça a craqué quand même un peu, mais ça va », a-t-il déclaré. Pour cette finale, Thomas Tuchel était privé de Juan Bernat et Abdou Diallo (blessés). Le coach du PSG a également ménagé Layvin Kurzawa (touché au dos) pour cette rencontre.

La menace Atalanta

Avec les nouvelles blessures de Mbappé et Kehrer, Thomas Tuchel devrait revoir ses plans contre Lyon. Le PSG va affronter l’OL vendredi prochain en finale de la Coupe de la Ligue. Cette fois, le technicien allemand sera sans doute en mode gestion. Il ne devrait plus prendre de risque à la veille d’un autre choc. Après l’OL, Paris a en effet un quart de finale en Ligue des Champions contre la surprenante équipe de l’Atalanta Bergame. Actuelle deuxième de Serie A, la formation bergamasque a été accrochée vendredi par l’AC Milan (1-1).