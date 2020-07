Rachat de l’OM : Ménès réagit à l’appel d’Ajroudi à Tapie

Candidat au rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi a demandé à Bernard Tapie de le soutenir. Une sortie qui a de quoi agacer profondément Pierre Ménès, remonté contre l’acharnement de l’homme d’affaires franco-tunisien.

Rachat de l’OM : Ajroudi sollicite le soutien de Bernard Tapie

Mohamed Ayachi Ajroudi est déterminé à racheter l’OM. Selon lui, il voudrait refaire de l’Olympique de Marseille le grand club européen qu’il était dans un passé qui commence à dater. Le richissime ingénieur promet notamment d’investir massivement et de réaliser un mercato de folie en signant Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et Adrien Rabiot. De quoi faire rêver les supporters de l' OM, désireux de voir leur club de coeur redevenir le véritable adversaire du rival héréditaire qu'est le Paris Saint-Germain, dominateur sans partage du football français depuis l’arrivée de QSI (2011). Mais il y a un problème, c’est que Frank McCourt ne veut pas vendre l’Olympique de Marseille. Pour forcer la main au propriétaire olympien, Mohamed Ayachi Ajroudi a jugé bon de rallier à sa cause des figures emblématiques de l’histoire du club marseillais. Et la première personne à qui le natif de Gabès a pensé est Bernard Tapie, ancien président des Phocéens (1986-1994). Le Franco-Tunisien a ouvertement demandé le soutien de l’ex-dirigeant marseillais à son projet de rachat de l’OM. Bernard Tapie a immédiatement décliné l’offre en répondant, via le compte Twitter de son fils Stéphane qu’il n’était « ni intéressé, ni même en état pour être en quoi que ce soit mêlé aux projets actuels ou futurs relatifs à l’OM », avant de souhaiter que « tout ce vacarme sur ce sujet s’arrête ».

OM : Pierre Ménès charge violemment le milliardaire

Pierre Ménès, à qui la communication de Mohamed Ayachi Ajroudi commence à taper sur les nerfs, n’est pas resté indifférent à l’appel de ce dernier à Bernard Tapie. Sur son compte Twitter, le journaliste de Canal+ a d’abord rappelé qu’ « Ajroudi réclame le soutien de Bernard Tapie ». Une communication qui fait croire au célèbre confrère que le Franco-Tunisien est un « mec » qui « ne doute de rien et n’a aucune limite ». Pour le consultant, si cette communication « est déjà désastreuse que ferait-il du club ? ». Pierre Ménès ne comprend notamment pas pourquoi le candidat ose cet appel alors que « Bernard doit se soigner plutôt que participer aux élucubrations d’un mec ». Enfin, Pierre Ménès s’interroge : « Bon Tapie c’est non. Il lui reste quoi à Ajroudi. Pagnol ? Fernandel ? »