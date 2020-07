Barça Mercato : Umtiti, un club italien veut casser la baraque

Dans le dur depuis son retour triomphal de la coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti ne devrait pas rester au Barça la saison prochaine. Si l'existence de la possibilité d'un départ de l'ancien Lyonnais est une bonne nouvelle pour tous ses prétendants, un courtisan serait plus déterminé que les autres.

Samuel Umtiti devenu indésirable au Barça ?

Brillant à l’OL, son club formateur, Samuel Umtiti a été recruté par le Barça lors du mercato estival 2016. Après avoir fait les beaux jours de la formation catalane aux côtés de Gerard Piqué, l’international français a remporté la coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Mais son sacre au Mondial russe a produit l’effet contraire. Depuis, Samuel Umtiti est barré par son compatriote Clément Lenglet, bien plus performant lors des matchs du FC Barcelone. Pour la direction du club dont les finances ont été mises à mal par la pandémie de coronavirus, la priorité est de se séparer de l’ancien Lyonnais lors de ce mercato estival.

Le défenseur barcelonais affole la Serie A

Cette décision arrêtée en interne au FC Barcelone est très appréciée de plusieurs clubs de Serie A qui désirent attirer Samuel Umtiti sous leurs couleurs. Il s’agit du SSC Naples, de l’AS Rome, du Torino et de la Lazio Rome. Mais selon Tuttosport, les dirigeants de la Lazio semblent plus déterminés à recruter le joueur français de 26 ans que ses autres prétendants. Reste à connaitre le prix que sont prêts à demander les décideurs du FC Barcelone. Pour le site Transfermarkt, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais ne vaut plus les 70 millions d'euros qui confirmaient son statut de joueur important, mais seulement 32M€ cet été.