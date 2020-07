Stade Rennais FC : Romain Danzé affiche ses ambitions

Romain Danzé a été nommé responsable des relations publiques et du développement au Stade Rennais FC. Mais l’ancien joueur, qui a déjà connu les difficultés du métier d’entraîneur, n’exclut pas d’accéder plus tard à un poste de manager général du SRFC.

Stade Rennais : Romain Danzé évoque les difficultés

Romain Danzé occupe désormais le poste de responsable des relations publiques et du développement du Stade Rennais FC. Cependant, l’ancien joueur formé au SRFC, club où il a fait toute sa carrière professionnelle (2006-2019), a été entraîneur des U17 de la formation bretonne. Un poste qui lui a permis de découvrir les difficultés du métier d’entraîneur. « Coach, c’est un vrai métier. Même si j’avais beau avoir des notions quand j’étais joueur et que je me suis entraîné tous les jours pendant des années, tu te rends compte qu’entraîneur, ça va plus loin que ça », a avoué le nouveau responsable rennais dans Ouest-France. Pour bien mettre en avant les difficultés de ce métier, il a abordé le besoin permanent d'anticiper plusieurs situations. En plus de préparer les séances d'entraînement, hebdomadaires, mensuelles et même annuelles, l'entraîneur doit selon lui préparer ses "matchs, ses causeries et les débriefs" et maintenir des relations avec les joueurs.

L’ancien défenseur du SRFC bientôt manager général ?

Alors qu’il a récemment été nommé au SRFC, Romain Danzé passe la dernière année de ses diplômes de manager général à Limoges. Une fois tous ses diplômes acquis, il souhaiterait quitter son poste de bureaucrate pour un autre poste qui le mettra plus en contact avec les réalités internes à un club. Et cela pourrait être un « boulot de dingue », comme le fait Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qu’il apprécie. Il voudrait notamment « découvrir comment fonctionne un club de l’intérieur ». L'ancien défenseur a aussi reconnu que certaines décisions n’avaient pas été « forcément comprises » quand il était joueur, « alors que toute décision s’explique ». Et Romain Danzé d’assurer : « Je veux aller creuser ça, comprendre les enjeux d’un club. »