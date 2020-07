ASSE : Jessy Moulin signe l'acte de départ de Stéphane Ruffier

Grâce à Claude Puel, l’ ASSE réalise enfin qu’elle forçait un grand gardien, Jessy Moulin, à ronger son frein pour laisser la place libre à Stéphane Ruffier de briller dans ses buts. Maintenant que l’ancien titulaire des buts est en délicatesse avec le club, et qu’il pourrait même être viré la semaine prochaine, les reconnaissances tombent de partout pour l’éternel remplaçant, presque impérial face au PSG hier.

Jessy Moulin, sa performance qui scelle le sort de Ruffier

Hier vendredi était jour de match en France. Le PSG et l' ASSE disputaient la finale de la Coupe de France (1-0). La première rencontre officielle, depuis la fin des compétitions pour cause de Covid-19, a été marquée par deux faits importants du côté de l’ ASSE. En effet, Loïc Perrin, lors de son fort possible dernier match avec l’AS Saint-Étienne, a fracassé la cheville de Kylian Mbappé par un tacle violent non maitrisé. Le capitaine des Verts a été ensuite mis à la porte par l’arbitre du match. C’est à 10 contre 11 que les joueurs de l’AS Saint-Étienne ont dû se mesurer à ceux du PSG. Malgré cette réduction justifiée de l’effectif stéphanois, un homme, Jessy Moulin, a été géant lors de cette rencontre. Il a d’abord remporté un face à face avec Kylian Mbappé, qui sortira par la suite sur blessure. Le même portier stéphanois a ensuite arraché plusieurs ballons des pieds de joueurs du PSG et dévié d'autres. Depuis la fin du match, les reconnaissances tombent de partout, des médias aux réseaux sociaux, ainsi que de l'entraîneur stéphanois Claude Puel.

ASSE : Le soulagement de Claude Puel

Le technicien des Verts de l'AS Saint-Étienne a confié en conférence de presse d'après match : « Je voudrais en profiter pour terminer, pour féliciter Jessy. Parce que c'est un gardien qui a montré ses qualités, qu'il a toujours eues. Il n'est pas aimé simplement parce que c'est un ambianceur, mais pour sa compétence et sa qualité. » Clairement sous le charme de son portier, et de toute façon condamné à trouver une solution palliative à Stéphane Ruffier qu’il est en train de faire virer, Claude Puel n’a pas été avare de compliments pour Jessy Moulin. Toujours d’après lui « ce n'était pas évident dans ces conditions de relever ce défi. On ne lui a pas fait de cadeau ces derniers jours. On aurait pu titrer sur sa formidable histoire. Il a un professionnalisme impeccable, il n'a pas eu beaucoup le temps de s'exprimer. Je suis très heureux qu'il montre ses qualités dans une finale à un très très haut niveau. Ça ne m'a pas surpris par rapport à ce que je vois. Un grand bravo à lui. »

Stéphane Ruffier définitivement mal barré à l'AS Saint-Étienne

Ce propos condamne davantage Stéphane Ruffier qui devrait bien être viré du club dans les prochains jours. Avec un Jessy Moulin au top de sa forme, Claude Puel, pourtant disposé à réintégrer Ruffier si celui-ci entrait dans les rangs, semble indiquer qu'il a tourné la page sans regret. On pourrait même dire que c'est un soulagement pour le technicien des Verts que Jessy Moulin soit à ce niveau. Si Stéphane Ruffier est viré et que les gardiens restés n'assurent pas derrière, il sait à quelle vitesse vont lui tourner le dos ses soutiens actuels au sein du club. Jessy Moulin vient peut-être, avec sa magistrale prestation, de sceller le sort du portier bayonnais.