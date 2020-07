OGC Nice : Qualifié pour la Ligue Europa, le Gym se réjouit

L’ OGC Nice était en attente de la finale de la coupe de France pour être situé sur son sort. Et c’est fait, grâce à la victoire du PSG sur l’ASSE (1-0), le Gym est qualifié pour la Ligue Europa. Le club s'en réjouit !

L'OGC Nice en Ligue Europa, grâce à la victoire du PSG

Ayant fini 5e de la Ligue 1 à l’issue de la saison tronquée, l’OGC Nice était en sursis pour la Coupe d’Europe. Et la défaite de l’ASSE contre le PSG a profité à l’équipe de Patrick Vieira, qualifié pour la phase de poule de la Ligue Europa. Le Gym retrouve ainsi l’Europe, deux ans après son échec en 16e de finale de la C3. Les Niçois connaitront leurs futurs adversaires lors du tirage au sort prévu le 2 octobre, à Athènes en Grèce. Quant à la première journée de la phase de poule, elle est programmée le 22 octobre. Pour rappel, l’OGC Nice est en stage en Belgique. C’est donc de là-bas que les Aiglons ont suivi avec beaucoup d’intérêt la finale de la coupe de France.

Réactions de Patrick Vieira et Jean-Pierre Rivère

Avant tout, Patrick Vieira et Jean-Pierre Rivère savourent la qualification. « Le fait d’être qualifié directement pour la phase de poule de la Ligue Europa est une très bonne chose pour le club. C’est aussi une récompense du travail accompli ces dernières années, une récompense pour les joueurs pour leur effort cette saison et pour les supporters qui ont toujours été derrière nous. Il faudra faire bonne figure. On va se donner les moyens de réussir et on vivra à fond cette expérience », a déclaré le coach de l’OGC Nice. Le président du club azuréen est également « heureux » de retrouver l’Europe. « Disputer la Ligue Europa va permettre à nos jeunes joueurs d’acquérir une expérience supplémentaire », a-t-il réagi. Le dirigeant a indiqué ensuite que cette qualification « ne va pas changer le mercato du club », car précise-t-il : « On l’avait préparé sans cette C3, on ne va pas déroger à nos plans ». Jean-Pierre Rivère a aussi promis de « tout faire pour essayer de bien figurer dans cette belle compétition ». Pour finir, il a fait un clin d’oeil aux supporters de l’OGC Nice. « Nous pensons également à nos supporters, qui nous ont poussés toute la saison. Cette qualification est aussi la leur et j’espère que toutes les conditions seront réunies pour qu’ils en profitent pleinement », a-t-il déclaré.