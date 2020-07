LOSC : Attendu à Lille, Burak Yilmaz justifie son choix

Burak Yilmaz doit poser ses valises à Lille dans les prochaines heures. En attendant de s’engager avec le LOSC, l’attaquant turc est revenu sur sa décision de rejoindre les Dogues.

Pourquoi Burak Yilmaz signe au LOSC

A 35 ans, Burak Yilmaz va découvrir un championnat du top 5 européen la saison prochaine. L’attaquant turc doit s’engager avec le Lille OSC dans les prochaines heures. Interrogé par le média local NTV Spor, l’ancien de Besiktas a justifié son choix de rejoindre le LOSC. Une belle opportunité pour le joueur qui est au crépuscule de sa carrière. « Je suis heureux d’avoir reçu une offre de Lille. Je ne pense pas à l’argent et je voulais évaluer une telle offre dans la dernière période de ma carrière », a expliqué l’international turc (59 sélections/24 buts). Jusqu’ici, le natif d’Antalya avait passé l’essentiel de sa carrière dans son pays. Il ne s’est expatrié qu’une seule fois pour une expérience au BJ Sinobo Guoan en Chine (2016-2017).

Une bonne pioche à 0€ pour le Lille OSC ?

Burak Yilmaz, qui a résilié son contrat avec Besiktas, est l’un des buteurs les plus prolifiques du championnat turc. Il affiche 187 buts en 323 matches de Super Lig. Cette saison, il en était à 13 réalisations et 7 passes décisives en 23 apparitions. De même, le Turc a également une certaine expérience des compétitions européennes. Il a notamment disputé la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe et Besiktas. Le futur lillois compte 11 buts en 51 matches sur la scène européenne. S’il est redoutable sur les terrains, Burak Yilmaz est parti pour être l’un des lieutenants de Christophe Galtier dans le vestiaire. « C’est un leader d’équipe et de vestiaire », confiait d’ailleurs le coach du LOSC parlant de Yilmaz.