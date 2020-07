PSG : Blessure de Kylian Mbappé, Thiago Silva très inquiet !

Thiago Silva a réagi à la blessure de Kylian Mbappé, survenue lors du match contre l’ASSE en finale de la coupe de France. Le capitaine du PSG ne cache pas son inquiétude pour le meilleur buteur des Rouge et Bleu.

Kylian Mbappé, sa blessure préoccupe Thiago Silva

Kylian Mbappé a été touché à la cheville droite, sur un tacle mal maitrisé de Loïc Perrin. Le PSG a remporté la coupe de France aux dépens de l’ASSE, mais le club a un rendez-vous important en Ligue des Champions, contre l’Atalanta Bergame, le 12 août. Thiago Silva est évidemment inquiet pour l’attaquant, relativement au "Final 8" de la C1 prévu à Lisbonne au Portugal. « Quand tu vois une action comme ça sur Kylian… », a confié le défenseur central brésilien. Ce dernier est en effet partagé entre « un sentiment de tristesse par rapport à la blessure de son coéquipier et l’expression de bonheur pour le titre ». Thiago Silva « espère que Kylian Mbappé va se rétablir le plus vite possible, parce que c'est un joueur indispensable ». Quant au joueur de 21 ans, il a tenté de rassurer sur son état de santé, en attendant les résultats des tests médicaux. « Ça a craqué quand même un peu, mais ça va », a-t-il répondu à Emmanuel Macron, qui prenait de ses nouvelles.

Le meilleur buteur du PSG forfait contre l'OL ?

Bien avant le rendez-vous en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affrontera l’OL, le vendredi 31 juillet, en finale de la coupe de la Ligue, toujours au Stade de France. Kylian Mbappé pourrait être forfait pour cette rencontre. Les résultats des examens médicaux de Thilo Kehrer, touché à la hanche contre l'AS Saint-Étienne, sont également attendus ce samedi.