RC Lens : Du nouveau sur le dossier d'un néerlandais !

Le RC Lens est intéressé par un milieu défensif néerlandais qu'il piste sérieusement ces derniers temps. Azor Matusiwa, dont il est question, est lui aussi très intéressé par l'idée de rejoindre la Ligue 1 et surtout le Racing Club de Lens. Des avancées notables ont été observées sur cette piste du club nordiste ces derniers jours.

Le RC Lens devra payer plusieurs millions d'euros

Ciblé par le RCL, Azor Matusiwa a demandé à ses dirigeants de considérer l'intérêt des Sang et Or. Le joueur ne veut pas passer à côté de l'opportunité de rejoindre la Ligue 1 où il espère bénéficier de plus d'exposition médiatique. Le choix du milieu défensif est motivé par les grosses affiches du RC Lens face au PSG, OM ou l'Olympique Lyonnais. Ces matchs sont fortement suivis dans toute l’Europe contrairement à ceux du championnat néerlandais. De plus, l'histoire du Racing Club lensois avec ses supporters renforce son envie de vivre une expérience complètement nouvelle en France. Profiter d'un déménagement pour obtenir l'augmentation de son salaire, présentement estimé à moins 330 000 euros, n'est pas non plus pour lui déplaire. Transfermarkt estime son transfert à moins d’un million d'euros, mais il devrait coûter plus cher au club. Le RC Lens a déjà recruté Gaël Kakuta, certes dans le cadre d'un prêt, mais va dépenser 5,7 millions d'euros sur son dossier lorsqu'il devra lever son option d'achat. Malgré son faible budget mercato, le club a la capacité de faire face dans ce dossier.

Sang et Or : fin du bras de fer à FC Groningue

Petit problème, le FC Groningue n'est pas vendeur. Les dirigeants de ce club veulent retenir le milieu défensif néerlandais ciblé par le club artésien. Ils aimeraient même le faire prolonger, une idée pas du tout validée par l'intéressé. Le joueur a insisté auprès de ses dirigeants pour qu'ils négocient avec les responsables du RC Lens. Face à leur refus de faciliter son départ, il avait entamé un bras de fer. La situation s'est donc bloquée avant que ses agents ne lui demandent de reconsidérer sa position afin de ramollir celle de ses dirigeants. Depuis, Azor Matusiwa est retourné cette semaine à l'entraînement et ses agents sont toujours à la tâche pour obtenir un accord. Le RC Lens encourage également la paix entre le joueur et ses dirigeants, seule façon de faciliter les tractations. Une chose est cependant certaine, le FC Groningue ne cédera pas son joueur pour moins de 5 millions d'euros alors que les Sang et Or espèrent payer moins. Le transfert d'Azor Matusiwa dans le groupe de Franck Haise, pourrait se débloquer d'ici la fin du mois.