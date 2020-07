PSG : Blessure de Kylian Mbappé, sérieuse mais moins grave

Dans la grande victoire du PSG face à l'ASSE en Coupe de France, Kylian Mbappé est devenu le grand perdant. Le buteur tricolore est sorti sur blessure après avoir été "découpé" par le capitaine stéphanois Loïc Perrin. L'inquiétude gagne tout le monde au Paris Saint-Germain et dans les rangs des supporters du club sur sa participation au match de Ligue des Champions face à Atalanta Bergame.

Blessé en Coupe de France, Kylian Mbappé tweete

Kylian Mbappé a été remplacé à la 31e minute du match PSG-ASSE après son choc violent avec Loïc Perrin. Ça a "un peu craqué" dans son pied comme il l'expliquait au Président français Emmanuel Macron. Le joueur doit passer des examens médicaux pour être situé sur sa possible participation ou non au prochain match du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais (Coupe de la Ligue), mais aussi à la rencontre de quart de finale de Ligue des Champions, le 12 août prochain, face à l'Atalanta Bergame.

Blessure moins grave que prévu

Kylian Mbappé se sait attendu par le public parisien sur son état de santé. Les messages affluant de partout, l'attaquant parisien a posté un message pas plus rassurant sur son état. Il s'est tout juste contenté de poster sur Twitter : "Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible. Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup. Bisous à tous et bon week-end." En attendant un communiqué que pourrait publier le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, on sait du journaliste Mohamed Bouhafsi que la blessure est moins grave que ce qui était redouté, même si elle reste sérieuse. Il a fait savoir que "Mbappe a passé des examens complémentaires ce matin. Ils ont révélé une grosse entorse mais sans rupture des ligaments de la cheville. Inquiétude au club sur la présence du champion du monde face à l’Atalanta."

