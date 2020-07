OL Mercato : Après Cenk Özkaçar, Lyon sur une autre piste

L’ OL n’a toujours pas annoncé officiellement le transfert de Cenk Özkaçar. Le dossier du jeune défenseur central semble pourtant bouclé. En parallèle, Juninho suit une nouvelle piste en Amérique du Sud.

OL : Juninho annoncé aux trousses de Facundo Pellistri

Comme évoqué cette semaine par L’Équipe, l’OL a quasiment bouclé le dossier du jeune défenseur central Cenk Özkaçar. Il ne reste plus que la signature et l’officialisation du transfert du joueur d'Altay Spor, si l'on en croit le quotidien sportif. Mais dans l’attente de l’arrivée officielle du Turc de 19 ans, Juninho est sur la piste menant vers Facundo Pellistri, d’après les informations de RMC Sport. Il s’agit d’un ailier droit très prometteur également visé par Manchester United. Le joueur de 18 ans évolue au CA Peñarol, en Uruguay. Il est lié au club basé à Montevideo jusqu’en juin 2022. Ayant intégré l’équipe première des Carboneros en janvier 2019, Facundo Pellistri a joué 25 matchs dans le championnat uruguayen. Il a marqué un but et délivré 3 passes décisives sous les couleurs Jaune et Noir.

9 M€ pour recruter Facundo Pellistri au CA Peñarol

Pour débaucher la pépite de son club actuel, l’OL doit débourser 9 millions d’euros, montant de sa clause libératoire. La source croit savoir que Juninho « essaye de négocier » le tarif de Facundo Pellistri. Toutefois, il est confronté à l’intransigeance des dirigeants de Peñarol. « Pour l’instant, ils ne sont pas disposés à faire baisser le prix du joueur uruguayen », a indiqué la radio. À noter que la valeur du joueur courtisé par le directeur sportif des Lyonnais est estimée à 1,8 M€ par Transfermarkt. Aussi, Facundo Pellistri a la nationalité espagnole, ce qui faciliterait son arrivée à l'OL où il y a déjà plusieurs joueurs ex-communautaires.