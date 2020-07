OM Mercato : Pablo Longoria, directeur sportif des Marseillais

Pablo Longoria a été choisi comme directeur sportif de l’OM. L’information diffusée dans la presse espagnole est confirmée par RMC Sport ce samedi. C'est donc l'ancien employé du Valence CF qui remplacera Andoni Zubizarreta.

L'OM a enfin trouvé son Head of football

Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l’Olympique de Marseille n’avait plus de directeur sportif. Mais dans la cité phocéenne, un Espagnol pourrait y remplacer un autre. C’est Pablo Longoria, dernièrement en poste au Valence CF, qui va prendre la suite de l'ancien portier du FC Barcelone - Andoni Zubizarreta. L'espagnol de 33 ans avait quitté son poste au club espagnol le 20 septembre 2019. Le jeune dirigeant devrait donc devenir le Head of football tant recherché par Jacques-Henri Eyraud avec qui il a trouvé un accord. L'information a été donnée par Hector Gomez, un journaliste espagnol exerçant pour VCF.

Qui est Pablo Longoria ?

Après l'arrivée de Hugues Ouvrard au poste de Heard of business, l'Olympique de Marseille est en train de s'offrir les services du "Head of football" longtemps recherché par sa direction. Cette information est confirmée par le journaliste Mohamed Bouhafsi de RCM Sport sur Twitter. Il a fait savoir que « comme évoqué en Espagne, l’OM a bien choisi Pablo Longoria pour devenir directeur du football. Et le journaliste de poursuivre en disant : "L’OM et lui doivent finaliser les discussions ce week-end. L’optimisme règne des deux côtés. Longoria est passé par la Juventus, l’Atalanta, Sassuolo et Valence. Les agents et recruteurs que j’ai eu depuis 48h me parlent d’un homme expérimenté, qui a un très beau réseau et surtout une connaissance importante de plusieurs championnats."

Un atout supplémentaire du dirigeant espagnol

Pablo Longoria parle aussi bien la langue française, espagnole ou anglaise. "Il a beaucoup travaillé avec les jeunes, notamment à l’Atalanta", a ensuite ajouté Mohamed Bouhafsi dans une série de Tweet sur l'arrivée prochaine du dirigeant.