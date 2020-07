Girondins de Bordeaux : Un choc contre l'ASSE au programme ?

En pleine préparation à Dinard, les Girondins de Bordeaux affrontent le SCO Angers samedi. Après cette rencontre, le FCGB devrait être opposé à l’ASSE en amical.

Un amical contre l’ASSE annoncé pour les Girondins de Bordeaux

Après quatre mois, les Girondins de Bordeaux vont signer leur retour sur la pelouse ce samedi. Le club au scapulaire affronte le SCO Angers pour son premier match de préparation. Paulo Sousa et ses poulains avaient repris l’entraînement le 22 juin et sont en stage à Dinard depuis le 20 juillet. Après son match contre Angers, Bordeaux devrait affronter un autre pensionnaire de Ligue 1. Selon Sud Ouest, le FCGB sera opposé à l’ASSE le 1er août à Geoffroy-Guichard. Finaliste malheureux de la Coupe de France, l’AS Saint-Etienne remplace le FC Nantes que les Girondins devaient initialement affronter. Mais en raison de la proximité de leur prochaine rencontre en Ligue 1, les deux équipes avaient annulé ce rendez-vous.

Trois derniers rendez-vous avant le retour en Ligue 1

Les Girondins de Bordeaux seront en effet opposés au FC Nantes le week-end du 22 au 23 août. Le derby de l’Atlantique est programmé lors de la première journée de Ligue 1. Pour préparer cette affiche, les poulains de Paulo Sousa auront encore au moins trois matches de préparation à disputer. Après Saint-Etienne, le FCGB doit affronter le Toulouse FC le 4 août. Le club au scapulaire doit disputer une dernière rencontre le 8 août pour terminer son stage en Bretagne. L’adversaire reste pour le moment à déterminer. Les Girondins de Bordeaux effectueront un dernier stage dans les Landes à Saint-Paul-Lès-Dax du 10 au 15 août. Un match est programmé pour le dernier jour de préparation.