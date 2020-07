Dijon FCO, OL Mercato : Accord annoncé pour Pape Cheikh Diop

Indésirable à l’OL, Pape Cheikh Diop pourrait se relancer au Dijon FCO cet été. Le club bourguignon aurait déjà entamé les discussions pour le transfert définitif du milieu espagnol.

Pape Cheikh Diop proche du Dijon FCO

Pape Cheikh Diop a signé son retour à l’OL cet été après un prêt au Celta Vigo (Espagne) la saison dernière. De retour à Lyon, le milieu de terrain ne devrait toutefois pas évoluer avec les Gones la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu espagnol devrait s’engager avec le Dijon FCO. Le média en ligne croit savoir que le DFCO serait parvenu à un accord avec le joueur de 22 ans. Le club bourguignon serait désormais en discussions avec l’OL pour recruter l’international U21 espagnol (3 sélections). Pour FM, les bonnes relations entre les directeurs sportifs de Dijon et Lyon seraient « un atout non négligeable » pour les négociations, Peguy Luyindula et Juninho ayant été des coéquipiers à l’OL.

Diop, un indésirable en moins pour Lyon ?

Arrivé à Lyon en 2017, Pape Cheikh Diop n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif du club rhodanien. La direction lyonnaise espérait d’ailleurs se débarrasser de l’Espagnol en le prêtant avec option d’achat au Celta Vigo. Mais la pige du milieu de terrain ne s’est pas déroulée comme espérée, chose qui a conduit à son retour à Lyon cet été. Cette fois, l’OL a l’occasion de se séparer définitivement du Dakarois. La direction lyonnaise avait déboursé 10 millions d’euros pour s’attacher ses services il y a trois ans. Bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2022, Diop sera vendu pour moins au Dijon FCO. Sa valeur n’est estimée qu’à 5,5 millions d’euros sur Transfermarkt.