Mercato : 3 clubs de Ligue 1 se renseignent pour Umtiti !

Devenu remplaçant au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait faire l'objet d'un transfert. Le Barça chercherait à le remplacer, à cause de ses innombrables blessures.

Le Barça à l'écoute des offres pour Samuel Umtiti ?

D'après les informations de Mundo Deportivo, les très nombreuses blessures que Samuel Umtiti subit depuis l'été 2018 auraient eu raison de la patience des dirigeants du FC Barcelone. Ceux-ci s'orienteraient donc vers un défenseur central pour le mercato, afin de pallier aux blessures de l'ancien lyonnais, mais aussi pour préparer l'après-Piqué, qui fêtera ses 34 ans l'hiver prochain. Une telle situation pourrait donc pousser le Barça à se séparer d'Umtiti, et le défenseur ne serait pas forcément perdant puisqu'il perd du galon au sein de la défense catalane. Outre Gerard Piqué et Clément Lenglet qui sont devant lui, le jeune Ronald Araujo a fait quelques apparitions à la reprise au détriment du champion du monde.

L'OL, l'OM et le Stade Rennais à l'affût ?

Ce scénario pourrait faire les affaires d'un club de Ligue 1. Si Arsenal, West Ham et Everton se sont montrés intéressés en Angleterre, trois cadors du championnat français se sont aussi positionnés. Il s'agirait du Stade Rennais, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, son club formateur avec lequel il a disputé 171 matchs et marqué 5 buts entre 2012 et 2016, avant son transfert au Barça après l'Euro. Il n'a jamais caché son amour pour l'OL ni exclu l'option d'un retour. La transaction pourrait avoir lieu sous forme de prêt avec option d'achat.