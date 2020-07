Ligue 1 : Choc en ouverture, le programme de la 1re journée

La programmation de la première journée de Ligue 1 version 2020/2021 a été partiellement dévoilée. Elle offrira notamment une grosse affiche en ouverture.

Un choc OM - ASSE pour débuter la Ligue 1 !

La saison 2020/2021 commencera le vendredi 21 août. À un horaire particulier puisque le match d'ouverture aura lieu à 19 heures, soit 2 heures avant la finale de Ligue Europa qui se jouera à Cologne. Ce sont l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne qui ouvriront les festivités, dans un stade Vélodrome qui pourrait ne pas rassembler plus de 5 000 spectateurs. Et ce sera aussi la toute première retransmission pour la chaîne Téléfoot. Dijon-Angers, Lorient-Strasbourg, et Nîmes-Brest sont prévus pour le dimanche 23 août à 15 heures, également sur la chaîne de Mediapro.

PSG - Metz et Montpellier - OL dans l'attente

L'Equipe informe que la programmation des cinq autres matchs sera décidée le 8 août. Cependant, en cas de parcours européen incompatible avec les dates de reprise de Ligue 1 (la finale de Ligue des Champions ayant lieu le 23 août), les matchs du Paris Saint-Germain (contre Metz) et de l'Olympique Lyonnais (à Montpellier), pourraient être fixés à une date ultérieure pour pallier cet empêchement. Reste à voir quand, puisque les calendriers sont déjà très chargés avec cette reprise plus tardive qu'à l'accoutumée.