LOSC Mercato : Christophe Galtier fait deux déclarations

Présent en conférence de presse d’après-match entre le LOSC et le Cercle Bruge (0-2), Christophe Galtier a dévoilé la date d’arrivée de Burak Yilmaz et a déclaré attendre encore d’autres renforts.

La date d’arrivée de Burak Yilmaz connue

Pour combler le départ de Loïc Rémy, le LOSC a décidé de miser sur un attaquant expérimenté. Après avoir sondé plusieurs pistes, les recruteurs de Lille OSC ont décidé de jeter leur dévolu sur Burak Yilmaz, auteur de 13 buts et de 7 passes décisives avec Besiktas cette saison. Le dossier a été érigé en priorité par Luis Campos qui s’est personnellement déplacé en Turquie pour convaincre le joueur de 35 ans de rejoindre le projet lillois. Un travail qui n’aurait pas été compliqué, car l’international turc (59 sélections, 24 buts) était en retour attiré par une expérience au LOSC. En plus, le buteur n’était plus chaud pour continuer avec Besiktas qui lui doit des retards de salaire. Samedi, les recruteurs lillois ont bouclé le dossier. Après les révélations de Burak Yilmaz annonçant un accord avec Lille OSC, Christophe Galtier a confirmé cet accord. L’entraîneur des Dogues est même allé plus loin en déclarant que le Turc « devrait, si tout se passe bien, venir… vendredi ».

Christophe Galtier attend encore des renforts

Autre dossier évoqué par Christophe Galtier, les autres renforts encore attendus au LOSC. L’ancien coach stéphanois attend d’autres renforts, et il sait qu’ils vont venir. Le tacticien « attend de voir si des joueurs vont arriver cette semaine ». Il souhaite une arrivée rapide des renforts, car « comme tous les entraîneurs », il aimerait avoir son « effectif le plus rapidement possible ». Mais le stratège lillois est conscient que « cette année, c’est une préparation différente liée au contexte (sanitaire) et à des championnats qui ne sont pas finis ».