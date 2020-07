LOSC : Nouvelle confirmation de Galtier pour Burak Yilmaz

Samedi, Christophe Galtier s’est de nouveau prononcé sur l’arrivée de Burak Yilmaz. Le coach du LOSC révèle que son futur attaquant a déjà donné son accord pour rejoindre Lille.

Grosse révélation de Galtier sur Burak Yilmaz

Le LOSC a enregistré une nouvelle contreperformance samedi et s’est incliné (2-0) contre le FC Bruges. Désormais privé de ses buteurs Victor Osimhen et Loïc Rémy, Christophe Galtier attend un nouvel attaquant dans les prochains jours. Le coach lillois l’a fait savoir en marge de la rencontre contre Bruges. L’entraîneur de Lille a notamment révélé que le club nordiste « avait un accord » avec Burak Yilmaz. Seulement, le Turc ne devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers que la semaine prochaine. « Il était sur la feuille ce soir dans un match important pour une possible qualification pour la Ligue des Champions. Je vais lui laisser jusqu’à vendredi pour régler ses affaires au pays », a confié Christophe Galtier cité par L’Equipe.

Visite médicale réussie pour Yilmaz

Avec la sortie de l’entraîneur du LOSC, il faudra encore attendre avant de voir Burak Yilmaz poser ses valises à Lille. L’attaquant turc a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers du Besiktas. Le journal national révèle même que le joueur de 35 ans a également passé sa visite médicale en Turquie. L’international turc (59 sélections/24 buts) devrait s’engager en tant que joueur libre avec le club nordiste. Un contrat de deux ans l’attendrait chez les Dogues.