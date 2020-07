Premier League : Ce qu'il faut savoir avant la dernière journée !

La saison 2019/2020 de Premier League se clôture par le multiplex prévu à 17 heures et ce final est rempli de suspense ! Voici les enjeux de la 38e journée.

Premier League : Leicester - Man United, vae victis

Fort d'une série de 13 matchs sans défaite en Premier League, Manchester United a complètement refait son retard et, à quelques heures du verdict de la saison, se place en troisième position. Mais celle-ci est tout sauf acquise, puisque les Red Devils se déplacent à Leicester, deux places mais seulement un point derrière. Le vainqueur sera assuré de se qualifier en Ligue des Champions mais verra le perdant, à l'inverse, compromettre fortement ses chances. Si un match nul serait également synonyme de C1 pour les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer, il pourrait aussi faire les affaires de ceux de Brendan Rodgers si Chelsea, quatrième à égalité de points avec MU, s'inclinait contre Wolverhampton. En effet, les Foxes présentent une meilleure différence de buts que les Blues.

Tottenham espère un faux pas de Wolverhampton

Septième avec 58 points, soit un de moins que Wolverhampton, Tottenham, pour se qualifier en Ligue Europa, doit faire mieux que les Wolves. Heureusement pour les coéquipiers d'Hugo Lloris, l'adversaire des hommes de Nuno Espirito, Chelsea, a également un enjeu de taille à défendre et ne devrait pas lever le pied. Cependant, les deux équipes pourraient se qualifier en Ligue Europa si Chelsea remportait la FA Cup (finale contre Arsenal), ou si une équipe anglaise déjà européenne via la Premier League, remportait la coupe d'Europe dans laquelle elle est encore engagée (Chelsea, Manchester City, Wolverhampton, Manchester United sont concernés).

Aston Villa, Watford, Bournemouth : il n'en restera qu'un !

Avant le coup d'envoi de cette ultime journée, Aston Villa, premier non relégable, compte 34 points et devance Watford, 18e, à la faveur d'un goal average supérieur d'une unité. Enfin, Bournemouth est 19e à trois points de ses deux concurrents susnommés. Pour se sauver, les Cherries devront s'imposer à Everton et espérer dans le même temps une défaite des Lions et des Hornets, ce qui devra réunir un concours de circonstances quasi improbable. Pour se maintenir, Watford doit faire au moins aussi bien que Villa et si les deux équipes s'imposaient, Watford devra l'emporter par une marge de 2 buts de plus que celle qu'Aston Villa réussirait.

Programme et pronostics (non-garantis)

Chelsea 3-1 Wolverhampton

Leicester 1-1 Manchester United

Southampton 1-1 Sheffield

Newcastle 1-2 Liverpool

West Ham 2-2 Aston Villa

Burnley 3-0 Brighton

Arsenal 2-2 Watford

Manchester City 5-0 Norwich

Crystal Palace 0-1 Tottenham

Everton 2-0 Bournemouth