Bordeaux : Alain Roche en remplacement d'Eduardo Macia ?

Eduardo Macia a été débarqué de son poste de directeur du football des Girondins de Bordeaux. Alain Roche serait le favori des dirigeants bordelais pour succéder à l’Espagnol.

Alain Roche bientôt de retour aux Girondins de Bordeaux ?

Le passage d'Eduardo Macia aux Girondins de Bordeaux n’aura pas duré longtemps. Arrivé l’été dernier, le responsable espagnol a été limogé vendredi dernier, soit seulement un an plus tard. Alain Roche serait bien parti pour succéder à l'Espagnol, à en croire L’Equipe. Alain Roche pourrait être nommé au poste de directeur du football des Girondins de Bordeaux pour sa qualité d’ancien joueur bordelais (de 1885 à 1989, puis de 2000 à 2002). En plus, le consultant de Canal+ n’en serait pas à sa première nomination au poste de directeur sportif. En effet, il a déjà occupé cette fonction au PSG.

Quel point de chute pour Eduardo Macia ?

Eduardo Macia n’a pas connu un passage paisible à Bordeaux. Il est notamment accusé d’« escroquerie en bande organisée » et d’« exercice illégal de la profession d’agent sportif » par Mehdi Aït Ahmed, agent de Naoufel Khacef. Il n’empêche, Eduardo Macia ne devrait pas manquer de point de chute. Il aurait déjà postulé auprès de certains clubs anglais et espagnols.