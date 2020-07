LOSC : Covid-19, un nouveau joueur de Lille testé positif

Un nouveau cas de Covid-19 aurait été révélé au LOSC. Christophe Galtier avait récemment confirmé que trois joueurs de son effectif avaient été positifs au coronavirus.

Encore un cas de Covid-19 au LOSC

Le LOSC s’est incliné samedi en amical contre le FC Bruges (2-0). Privé de plusieurs joueurs, c’est avec un effectif remanié que Christophe Galtier a dirigé cette rencontre. S’agissant du jeune Iddy Ouattara, L’Equipe révèle qu’il a été testé positif au Covid-19. Raison pour laquelle il n’a pas pris part à la défaite des siens. Citant le coach du LOSC, le quotidien sportif révèle qu’il s’agit du seul joueur contaminé lors des derniers tests effectués par le club nordiste. L’attaquant de 18 ans, qui a récemment signé son premier contrat professionnel, aurait été placé en isolement. Il s’agit déjà du quatrième Lillois atteint par le virus depuis la reprise.

Une préparation lilloise perturbée ?

Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et Renato Sanches avaient récemment été déclarés positifs. S’agissant du milieu portugais, il doit obtenir un deuxième test négatif avant de revenir en France. Les deux autres doivent signer leur retour à l’entraînement dans les prochains jours. Touché au tendon, Jérémy Pied a également manqué la rencontre contre Bruges. Le latéral Lillois confiait récemment avoir été contaminé pendant le confinement. Ces nouveaux cas et l’absence d’autres joueurs (blessés) semblent perturber la préparation de Christophe Galtier et ses poulains. Le technicien lillois se retrouve à aligner une équipe déboussolée comme il l’a fait savoir après la rencontre. « On manque de repères et Luiz (Araujo, en position axiale) a eu du mal à se positionner », a expliqué le coach des Dogues.