OM : Battu par une D1 slovaque, André Villas-Boas rassure

Pour son troisième match de préparation, l’OM a été battu (2-1) par les Slovaques de Dunajská Streda. Pour autant, André Villas-Boas estime qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter.

André Villas-Boas temporise après la défaite de l’OM

L’Olympique de Marseille poursuit sa préparation estivale. Samedi, les hommes d’ André Villas-Boas ont disputé un troisième match amical contre le Dunajská Streda. Après deux larges succès (5-1 contre le FC Pinzgau et 6-1 face à Heimstetten), l’OM s’est incliné (2-1) contre le 3e du championnat slovaque. Un résultat qui n’affecte pas le coach de Marseille. « On continue notre préparation. On est toujours un peu déçu par la défaite, mais ça n’a pas de grande importance au final. Il ne faut pas donner de grande importance à la victoire ni à la défaite au cours de la présaison », a déclaré le technicien portugais interrogé par La Provence.

Villas-Boas déjà tourné vers Saint-Etienne

L’OM jouera gros lors de sa prochaine sortie. Vendredi, les Marseillais seront en effet opposés au Bayern Munich. Les Bavarois viennent de réaliser le doublé Coupe-championnat et restent en course pour un sacre en Ligue des Champions. Malgré la stature de son prochain adversaire, André Villas-Boas reste serein. L’ancien coach de Chelsea se projette plutôt sur la reprise de la Ligue 1. Lors de la première journée, Marseille sera notamment opposé à l’AS Saint-Etienne, finaliste malheureux de la Coupe de France. « Le match contre Saint-Étienne est le plus important », a expliqué l’entraîneur de l’OM.