LOSC : Des nouvelles de Domagoj Bradaric touché contre Bruges

Samedi, le LOSC a été défait (2-0) par les Belges du FC Bruges. Le latéral croate Domagoj Bradaric a dû laissé ses coéquipiers à la mi-temps. Christophe Galtier a donné de ses nouvelles.

Rien de grave pour Domagoj Bradaric selon Galtier

Pour sa deuxième sortie post-confinement, le LOSC a été battu par le FC Bruges (2-0). Christophe Galtier avait aligné une équipe remaniée contre la formation belge. Déjà privé de plusieurs joueurs, le coach lillois a également perdu Domagoj Bradaric durant cette rencontre. Après le match, l’entraîneur des Dogues a donné des nouvelles du joueur remplacé à la mi-temps. « Bradaric est sorti touché au coup de pied. C’est aussi ça l’absence d’effort. Il est allé jusqu’au trois dernières minutes de la mi-temps. Ça ne paraît pas trop grave mais on verra demain quand il va se lever. Il y a beaucoup de blessures dans les matchs et on doit être vigilant », a indiqué Christophe Galtier au site officiel du club.

Les raisons de la défaite du LOSC

Le coach du LOSC en a également profité pour donner les raisons du revers de son équipe. S’il reconnaît que les absences ont été préjudiciables, le technicien de 53 ans indique que son équipe a également besoin de retrouver du rythme. Pour ces rencontres, l’ancien entraîneur stéphanois ne veut pas prendre de risque en poussant les joueurs « au-delà des 60 minutes ». Pour le reste, le coach des Dogues déplore « le manque de justesse » dans les dernières passes. Le prochain match de Lille est programmé vendredi le 31 juillet contre Courtrai.