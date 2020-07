OL Mercato : Enorme annonce de Marcelo Guedes sur son avenir

A un an de l’échéance de son contrat, Marcelo Guedes s’est confié sur son avenir. Le défenseur brésilien est serein quant à la suite de sa carrière à l’OL.

Marcelo Guedes ferme la porte à un départ de l’OL

Après les manquements affichés par sa défense la saison dernière, l’OL compte recruter à ce poste cet été. Les cibles ne manquent d'ailleurs pas pour Lyon. La dernière en date est le défenseur turc Cenk Özkacar. Alors que des renforts arrivent, Marcelo Guedes ne voit pas son avenir menacé. S’il a connu un début de saison mouvementé en raison des tensions avec les supporters, le Brésilien se sent bien à l’OL. « Je suis content à Lyon, ma famille aussi, je me sens bien. Je suis libre dans ma tête, dans mon corps. La vie c’est comme ça, il faut progresser. Et si des moments difficiles arrivent, je pourrai les surmonter », a confié le joueur de 33 ans au Progrès.

Un objectif en tête avec Lyon

Arrivé à Lyon en 2017, Marcelo Guedes se voit donc au moins aller jusqu’au terme de son contrat qui expire dans un an. Le défenseur brésilien ne souhaite pas quitter le club les mains vides. Il espère enfin soulever un trophée avec les Gones. La finale de la Coupe de la Ligue contre Paris (le 31 juillet) est une belle opportunité pour lui. « Je pense beaucoup à ce grand match contre le PSG. Je voudrais vraiment gagner un titre avec l’OL », a souligné l’ancien du Besiktas. A noter que ce rendez-vous est également crucial pour l’OL. Il s’agit en effet de la dernière chance de Lyon de s’assurer une place européenne la saison prochaine. Les Lyonnais n’ont terminé que 7es de Ligue 1.