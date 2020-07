Barça Mercato : Succession de Setién, Messi propose un nom

Quique Setién ne devrait plus être sur le blanc du Barça la saison prochaine. Lionel Messi aurait ajouté un nouveau nom à la liste des cibles régulièrement citées pour remplacer l’entraîneur barcelonais.

Départ acté pour Quique Setién sur le banc du Barça ?

Le Barça a été détrôné de son titre de Liga par le Real Madrid. Pour de nombreux observateurs, le premier responsable, c’est Quique Setién. Nommé en janvier dernier en remplacement d’Ernesto Valverde, l’ancien patron du banc du Betis Séville n’est pas parvenu à conserver le titre, et avec lui, le club catalan aurait perdu son ADN. On ne retrouve plus ce style de jeu séduisant, fait de courtes passes en triangle et ponctué de beaux gestes techniques. Le FC Barcelone est devenu une formation nettement moins séduisante et aux victoires laborieuses. Quique Setién ne devrait donc pas survivre à autant de critiques et de déception. D’où des rumeurs de plus en plus persistantes sur son départ cet été.

Lionel Messi sort un nom surprise

Mais qui pour remplacer le technicien de 61 ans ? Alors que plusieurs noms ont déjà été avancés (Xavi, Ronald Koeman, Laurent Blanc), Lionel Messi aurait proposé un grand nom. Selon The Sun, le sextuple Ballon d’Or souhaiterait que les recruteurs catalans signent Marcelo Bielsa, entraîneur de Leeds United (promu en Premier League la saison prochaine). L’entraîneur argentin est connu pour sa rigueur tactique, son jeu porté sur l'attaque et son sens pointilleux des détails. Il est revenu au devant de l’actualité sportive pour avoir permis aux Leedsiens de monter en Premier League après 16 ans d’attente.

Marcelo Bielsa, mission possible pour les Barcelonais ?

On voit mal comment Lionel Messi pourrait convaincre ses dirigeants de signer l’ex-sélectionneur d’Argentine. En effet, Marcelo Bielsa est actuellement en négociation pour une prolongation avec Leeds United. En cas d’accord, le salaire de l’ancien patron du banc de l’OM passera de 7 à 9 millions d’euros annuels. Vu ses difficultés économiques actuels et ses grosses charges salariales, il serait très difficile, voire impossible, pour le Barça de s’aligner sur un tel salaire pour l’ex-coach de l’Athletic Bilbao.