ASSE Mercato : Départ à la retraite, du nouveau pour Perrin

Loïc Perrin devait annoncer son départ à la retraite dans les tout prochains jours. Mais son tacle regrettable sur la cheville de Kylian Mbappé pourrait motiver le capitaine de l’ASSE à patienter un peu plus avant d’annoncer l’inévitable.

Départ à la retraite gâché pour Loïc Perrin

Après plusieurs années de bons et loyaux services au profit de l’ASSE, l’heure du départ à la retraite a sonné pour Loïc Perrin. D’ailleurs, le défenseur central de l’AS Saint-Etienne aurait pu raccrocher les crampons fin juin. Mais le désir de jouer la finale de la coupe de France contre le PSG vendredi dernier au stade de France a pris le dessus. C’était le match de trop. D’ordinaire exemplaire, Loïc Perrin s’est cette fois laissé aller à un tacle ravageur sur la cheville de Kylian Mbappé à la 26e minute de jeu. Si l’attaquant parisien est sorti en boitant, le défenseur central stéphanois a immédiatement été expulsé. Une triste prestation qui devrait convaincre le Stéphanois d’attendre un peu plus que prévu pour annoncer son départ à la retraite.

Le Stéphanois accablé pour son tacle sur Kylian Mbappé

Bernard Lions s’est penché sur le sujet. Le journaliste explique dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche que Loïc Perrin est conscient que « le scénario cauchemardesque vécu vendredi soir renforce la thèse selon laquelle il a disputé le dernier match de son exemplaire carrière ». Sa prestation contre le Paris Saint-Germain (défaite de l’ASSE 1-0) aurait convaincu le joueur de 34 ans que le moment est vraiment venu de raccrocher les crampons. Mais selon le confrère, en raison des remords qu’il éprouve encore à cause de son tacle sur Kylian Mbappé, « Perrin ne devrait toutefois pas l’annoncer cette semaine » et « préférerait s’accorder le temps de digérer avant de parler ». Enfin, Bernard Lions pense que le joueur qui a passé toute sa carrière à l’AS Saint-Etienne se réserve le temps de « présenter publiquement ses excuses à Mbappé… » avant d’ « annoncer qu’il arrête ».