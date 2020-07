OM Mercato : Head of football, Pablo Longoria officialisé

Dans les tuyaux depuis quelques jours, l’arrivée de Pablo Longoria a été officialisée ce dimanche par l’OM. Le dirigeant espagnol est le nouveau directeur sportif de Marseille.

Pablo Longoria nouveau directeur sportif de l’OM

Aujourd'hui, l’OM a mis fin au léger suspense qui planait pour le Head of football, son directeur sportif. Dans un communiqué, le club phocéen a confirmé la nomination de Pablo Longoria à ce poste. « L’Olympique de Marseille annonce le recrutement de Pablo Longoria en tant que Directeur Général délégué chargé du Football », peut-on lire. Le successeur d’Andoni Zubizarreta entrera en fonction lundi le 3 août. Le nouveau patron du football de l’OM n’a pas caché sa joie de rejoindre « un des clubs les plus historiques en Europe et dans le football français ». Plusieurs noms ont été associés à Marseille depuis le départ de Zubizarreta, mais la direction marseillaise a porté son choix sur Pablo Longoria. Un choix qu’elle justifie d’ailleurs.

Pourquoi la balance a penché en faveur de Longoria

Pour Jacques-Henri Eyraud, le profil de l’Espagnol est l’un des plus rares du marché. Pour le président de l’OM, Pablo Longoria est « un manager sportif très expérimenté, passé par des top clubs européens ». Le dirigeant marseillais estime que l’Espagnol de 33 ans apporte une approche nouvelle à cette fonction. A cela, l’ancien directeur sportif de Valence possède un bon sens du relationnel qu’apprécie la direction marseillaise. Le nouveau Head of football de Marseille n’aura pas de mal à s’adapter vu qu’il est polyglotte. Le français est l’une des six langues qu’il parle aux côtés de l’espagnol, l’anglais, le portugais, l’italien et l’allemand.