OM Mercato : Pablo Longoria prononce son premier discours

Plusieurs semaines après le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM a trouvé son directeur du football, en la personne de Pablo Longoria. Sur le site officiel de l’Olympique de Marseille, l’Espagnol de 34 ans a dévoilé le sens de sa présence.

Pablo Longoria, un passionné au service de l’OM

Pablo Longoria est le nouveau directeur du football de l’OM. La nomination de l’Espagnol a été officialisée ce dimanche via un communiqué de l’Olympique de Marseille. Numériquement, il remplace Andoni Zubizarreta dans l’organigramme de l’écurie olympienne. Dans ses premières déclarations après sa nomination, Pablo Longoria a mis en avant le rôle fondamental de la passion dans le football et a expliqué que ses « derniers choix ont été fondés sur la passion et l'histoire des clubs où » il avait travaillé. Concernant précisément sa signature à l’OM, le nouveau directeur du football se dit « fier d'avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre » ses « compétences au service d'un des clubs les plus historiques en Europe et dans le football français ». Enfin, la nouvelle recrue « souhaite apporter le plus à l'Olympique de Marseille et » a « hâte de vivre la passion des supporters, du stade et de la ville ».

Pablo Longoria, un bon coup pour les Marseillais ?

C’est un homme au CV impressionnant qui va prendre fonction à l’OM. En effet, le nouveau directeur du football de l’écurie phocéenne a été directeur sportif du Valence CF (2018-2019), directeur du recrutement de la Juventus Turin (2015-2018) et de l’US Sassuolo (2013-2015). De plus, Pablo Longoria est un polyglotte. Il parle couramment le français, l’anglais, le portugais, l’italien, l’allemand et, bien sûr, l’espagnol. Le président marseillais, Jacques-Henri Eyraud, s’est enflammé pour son nouveau directeur du football en rappelant que c’est « un manager sportif très expérimenté, passé par des top clubs européens ».