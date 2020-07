PSG - OM : Des précisions sur le Trophée des Champions

Le PSG et l'OM se retrouveront lors du Trophée des Champions, l'occasion pour chacune des équipes de jouer un titre face à son plus grand rival.

Le Trophée des Champions PSG - OM en janvier ?

La finale de la Coupe de France, qui a vu les Parisiens l'emporter sur les Stéphanois, a également désigné l'adversaire du PSG pour le Trophée des Champions. Comme le vainqueur de la Ligue 1 est identique à celui de la Coupe de France, le deuxième de Ligue 1 - en l'occurence, l'OM - est repêché pour disputer ce trophée en match unique. Habituellement programmé lors de la dernière semaine de juillet, la reprise tardive de la saison 2020/2021 ne pourra pas permettre de jouer ce match qui aurait dû se dérouler en Côte d'Ivoire (le Trophée des Champions est délocalisé depuis 2009). De plus, aucun créneau dans le calendrier du football français n'est disponible en 2020, du fait de la réorganisation de celui-ci. Ainsi, le match pourrait avoir lieu le 13 janvier 2021 selon L'Equipe, première date disponible. Il interviendrait entre la 19e journée de Ligue 1 et les 1/16 de finale de Coupe de France.

La passe de 8 pour le PSG ? Ou un premier trophée depuis 2012 pour l'OM ?

Si le Paris Saint-Germain venait à remporter le Trophée des Champions, celui-ci serait le huitième consécutif que le club de Nasser Al-Khelaïfi obtiendrait. Depuis la victoire contre Bordeaux à Libreville en 2013, les Parisiens ont battu Guingamp à Pékin, Lyon à Montréal puis Klagenfurt, Monaco à Tanger puis Shenzhen et enfin Rennes, également à Shenzhen. Le PSG compte 9 titres de la sorte au total. Au contraire, une victoire marseillaise représenterait le premier titre phocéen depuis la Coupe de la Ligue en 2012. Marseille a déjà battu Paris lors du Trophée des Champions, en 2010, aux tirs au but. L'année d'après, l'OM battait Lille au terme d'une rencontre incroyable, 5-4. Depuis, les Marseillais n'ont plus participé au Trophée des Champions.