LOSC Mercato : Jonathan Ikoné, Dortmund prépare un gros chèque

Ce dimanche, The Times annonce l’intérêt du Borussia Dortmund pour Jonathan Ikoné, joueur du LOSC. Les recruteurs du club de la Ruhr auraient même déjà entamé les discussions avec Lille OSC pour un transfert estival du milieu offensif.

Le Borussia Dortmund fonce sur Jonathan Ikoné

Le LOSC devrait vivre un mercato estival mouvementé, tant du côté des arrivées (Burak Yilmaz, Jonathan David et Alfredo Morelos) que celui des départs. Au rayon des départs, Loïc Rémy n’est plus Lillois, Victor Osimhen est proche d’être officialisé au SSC Naples et Gabriel devrait partir dans un club qu’il reste encore à déterminer. Un beau petit monde auquel il faudrait désormais ajouter Jonathan Ikoné. Selon le média britannique, le Borussia Dortmund aurait décidé d’attirer l’ancien Parisien, titulaire indiscutable cette saison dans l'effectif de Christophe Galtier. Les recruteurs du club de Bundesliga seraient même déjà en discussions avec les dirigeants lillois. Pour Lucien Favre, le Dogue aurait le profil parfait pour combler un départ de Jadon Sancho, annoncé en direction de Manchester United.

Quel prix pour le Lillois ?

Recruté par le LOSC le 2 juillet 2018 contre un chèque de 5 millions d’euros, Jonathan Ikoné pourrait rapporter une très grosse plus-value. En effet, toujours selon le quotidien anglais, le Borussia Dortmund pourrait aligner 41 millions d’euros pour convaincre les décideurs lillois d’écourter le contrat du joueur de 22 ans, valable jusqu’en juin 2023.