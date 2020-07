Matchs OM : Que du lourd pour l’Olympique de Marseille !

Pour sa préparation estivale, l’ OM a déjà disputé 3 matchs amicaux. L’Olympique de Marseille jouera 4 autres matchs pour boucler sa préparation d'avant saison.

OM : des adversaires moyens pour les 3 premiers matchs amicaux

En Allemagne pour son second stage de préparation estivale, l’ OM a déjà disputé 3 matchs amicaux. Les joueurs de l’Olympique de Marseille ont battu Pinzgau (5-1) puis le SV Heimtetten (6-1) avant de tomber face au FC DAC (1-2). C’est donc un bilan positif de 2 victoires pour 1 défaite. Les hommes d’André Villas-Boas devront confirmer leur grande forme face à des adversaires plus costauds qui figurent à l'affiche de leurs prochains rendez-vous.

On connaît les 4 prochains matchs amicaux des Marseillais

Pinzgau (D3 d’Autriche) et le SV Heimtetten (D4 d’Allemagne) sont des formations de division largement au-dessous du niveau de l’ OM (Ligue 1). Seul le FC DAC est également une formation de D1 de Slovaquie. Mais pour leurs 4 prochains matchs de préparation, les Marseillais affronteront des adversaires plus huppés. Le site Le Phocéen a dévoilé le programme détaillé des 4 prochains matchs de préparation des Olympiens. L’Olympique de Marseille affrontera successivement le Bayern Munich (au Bayern Campus, le 31 juillet à 16h, en direct sur Canal+), le Montpellier HSC (5 août à 20h30, en direct sur Canal +), le Nîmes Olympique (9 août à 20h00 au stade des Costières, en direct sur Canal +) et Stuttgart (le 14 août à 17h00 au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer, en direct sur Canal +). On peut remarquer qu’il s’agit d’adversaires de D1, à l'exception de Stuttgart (D2 allemande).