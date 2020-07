Stade Rennais FC Mercato : Un international portugais visé

Le Stade Rennais FC aurait décidé d’attirer William Carvalho lors de ce mercato. Mais signer le milieu de terrain du Betis Séville ne s’annonce pas facile.

Le Stade Rennais FC attiré par William Carvalho

Le Stade Rennais FC devrait se renforcer cet été. Le secteur défensif est régulièrement présenté comme prioritaire, avec deux centraux à attirer. Les noms d’Axel Disasi (Stade de Reims), de Benoît Badiashile (AS Monaco) et de Mohammed Salisu (Valladolid) sont régulièrement cités. Mais le club breton ne devrait plus espérer attirer ces joueurs. Le Rémois et le Monégasque sont trop chers alors que le Ghanéen de Valladolid aurait déjà été bouclé par Southampton. Le Stade Rennais FC voudrait aussi renforcer son attaque et son milieu de terrain. Pour le milieu, les recruteurs bretons en pinceraient pour William Carvalho, joueur du Betis Séville, selon une information du quotidien espagnol AS.

L’international portugais, mission possible pour les Bretons ?

Le média ibérique souligne que le Bétis Séville n’est pas opposé à un départ du joueur de 28 ans. William Carvalho a même un bon de sortie pour cet été. En revanche, les dirigeants andalous réclameraient au moins 20 millions avant de laisser filer l’international portugais. Et le nouvel entraîneur du Betis Séville, Manuel Pellegrini, n’a aucune intention de se séparer de William Carvalho cet été. Ces deux difficultés pourraient faire reculer le Stade Rennais FC.