PSG - OL : Mbappé absent ? Garcia ne voit pas le PSG affaibli

Opposé au PSG en finale de Coupe de la Ligue vendredi soir, Rudi Garcia s'est exprimé sur son futur adversaire et sur Kylian Mbappé en particulier, blessé lors du match contre l'ASSE.

Sans Kylian Mbappé, un PSG pas affaibli selon Rudi Garcia ?

"Cette finale va nous ouvrir, je l'espère, les portes de la Ligue Europa et permettre à l'OL de remporter un trophée. Ça fait longtemps que l'OL n'en a plus remporté (2012, Coupe de France, ndlr)", a déclaré Rudi Garcia sur Europe 1 ce dimanche. Pour ce faire, l'Olympique Lyonnais devra battre le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue. Une chose aux abords complexe, qui paraît facilitée par l'indisponibilité du meilleur buteur du PSG. Ce n'est pourtant pas ce que pense l'ancien entraîneur de la Roma. "On espère que Kylian Mbappé reviendra le plus vite possible. [...] Si c'est contre nous, ce sera contre nous, mais s'il n'y a pas Mbappé, il y a Neymar et s'il n'y a pas Neymar, il y a Icardi, et s'il n'y a pas Icardi, il y a Di Maria. [...] L'absence d'un joueur ne suffit pas à l'affaiblir", a concédé le coach de 56 ans.

Un OL outsider mais qui jouera crânement sa chance

Les Gones ont profité de la suspension des compétitions pour récupérer leur capitaine Memphis Depay et le milieu Jeff Reine-Adélaïde, qui reviennent d'une rupture des ligaments croisés et qui seront opérationnels pour le PSG, puis pour la Juventus la semaine d'après en Ligue des Champions. "On est outsiders sur les deux matchs mais on espère déjouer les pronostics et sortir vainqueur", a reconnu Garcia, qui redoute le manque de compétition officielle de son équipe. Il fait valoir une certaine "inconnue" quant au physique de ses joueurs, comparé à celui des Parisiens qui l'ont mesuré lors de la finale de Coupe de France, sans parler de la Juventus qui aura disputé une quinzaine de matchs depuis la reprise.