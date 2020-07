LOSC : Jonathan David, le président de la Gantoise charge

Jonathan David ne devrait plus rejoindre le LOSC. Le président de La Gantoise juge maladroites les manoeuvres des recruteurs de Lille OSC pour signer l’attaquant canadien.

Dossier Jonathan David, Ivan de Witte très remonté contre le LOSC

En quête d’un attaquant pour combler le très possible départ de Victor Osimhen au SSC Naples, le LOSC aurait décidé d’attirer Jonathan David, joueur de La Gantoise (D1 belge). Mais Lille OSC a probablement perdu toute chance de signer le Canadien. En cause, les démarches des recruteurs lillois pour convaincre le joueur de rejoindre leur projet. Dans une interview accordée à De Zondag, Ivan de Witte, qui a « eu une longue conversation avec Jonathan (David) lundi dernier », n’a « pas apprécié que des contacts aient été pris avec Lille… » à l’insu de La Gantoise et « contre toutes les règles en vigueur ». Le dirigeant du club belge a aussi parlé d’ « une action orchestrée par son agent et le club (Lille) » pour faire signer discrètement Jonathan David. Ivan de Witte estime donc que l’agent du Canadien et les recruteurs lillois « ont rendu un transfert impossible en agissant comme cela ». « Beaucoup de principes ont été enfreints », fulmine le dirigeant belge, qui assure connaître très bien « Jonathan, c'est un garçon exceptionnellement droit et sensé, avec une super mentalité et une super attitude ». Mais le prodige de 20 ans a probablement été retourné par une « interview (dans L'Equipe) » qui « était une oeuvre d'art ». Sinon, comment expliquer que quelques semaines auparavant « il voulait seulement aller en Bundesliga et maintenant il veut absolument aller en France. N'est-ce pas bizarre ? ». D’ailleurs, Ivan de Witte ne croit pas que le LOSC soit « un si grand pas en avant pour Jonathan... ». Enfin, le président de La Gantoise se demande si les auteurs de la magouille autour de Jonathan David pense vraiment à sa carrière.

Quel point de chute pour le Canadien ?

Pas besoin de calculs compliqués pour comprendre qu’au regard des charges retenues contre Lille OSC, le transfert de Jonathan David est désormais très compliqué, voire impossible. La destination lilloise où il était régulièrement annoncé étant désormais bouchée, où le joueur pourrait-il débarquer la saison prochaine ? « Les contacts ont été interrompus cette semaine (avec Lille), mais d'autres clubs sont toujours intéressés. Avec de bien meilleures propositions même. Y compris Leeds », a répondu Ivan de Witte.