Serie A : Ronaldo met la Juventus sur la voie royale !

La Juventus a officialisé ce soir son neuvième Scudetto consécutif, en s'imposant face à la Sampdoria de Gênes. Mais la Juve déplore des blessés, à quelques jours du match face à l'OL...

Juventus, campione d'Italia !

Il fallait une victoire des Bianconeri pour qu'ils entérinent leur titre, le neuvième consécutif, au soir de la 36e journée. C'est mission accomplie pour les Turinois, après avoir raté le coche en s'inclinant jeudi à Udine. La première mi-temps, en termes d'occasions, fut bien pauvre jusqu'au bout du temps additionnel. Sur un coup-franc à l'entrée de la surface, Miralem Pjanic a servi Cristiano Ronaldo sur sa gauche qui, d'une frappe puissante, a trompé la vigilance d'Emil Audero et inscrit son 31e but de la saison en Serie A. Puis, après l'heure de jeu, Federico Bernardeschi a inscrit le but du break, son premier depuis 2018. Après un travail de Ronaldo conclu par une frappe repoussée par Audero, l'Italien a surgi pour faire trembler les filets. En fin de match, CR7 a envoyé un penalty sur la barre, ce qui pourrait lui être répréhensible dans la course au Soulier d'Or (Lewandowski et Immobile en sont à 34 buts, lui à 31 et il lui reste deux matchs, tout comme à Immobile).

Danilo, Dybala et De Ligt sortis sur blessure

Voilà qui devrait être plus inquiétant pour la Juventus. Danilo est sorti sonné après 30 minutes de jeu et, 10 minutes plus tard, Paulo Dybala, vraisemblablement touché aux adducteurs, a été contraint de céder sa place à Gonzalo Higuain. À quelques minutes de la fin, c'est Matthijs De Ligt, qui a été remplacé par Daniele Rugani après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Le tout n'est pas forcément très bon signe à 12 jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais.