Mercato OM : Stade Rennais, décision en août pour M’Baye Niang

Le mercato OM n’est pas assez animé et ce n'est pas le dossier M’Baye Niang, l'attaquant du Stade Rennais, qui viendrait y changer quelque chose. Le joueur désireux de signer à l'Olympique de Marseille devra patienter au SRFC jusqu'en août ou septembre prochain pour espérer une issue.

Mercato OM, la page M’Baye Niang vraiment tournée ?

Annoncé comme cible phare du mercato OM de cet été, M’Baye Niang ne devrait pas rejoindre l'écurie phocéenne. André Villas-Boas, le technicien portugais du club phocéen a affirmé qu'il n'était pas sur la piste du buteur du Stade Rennais qu'il ne peut de toute façon pas recruter du fait de son prix. Le SRFC exige en effet un montant proche des 20 millions d'euros pour ce joueur. Confronté à des difficultés financières, l' Olympique de Marseille ne peut sortir un tel montant. Il est donc complètement sorti des plans mercato OM d'André Villas-Boas.

Foot Mercato : Marseille s'est retiré pour le buteur du Stade Rennais

Et le joueur devrait rester au Stade Rennais où il continue de s'entraîner dur, selon L'Équipe de ce 26 juillet 2020. M’Baye Niang avait plusieurs fois lancé des appels du pied aux recruteurs marseillais qui viennent d'engager le milieu de terrain Pape Gueye, le défenseur Leonardo Balerdi et qui devrait bientôt se plier aux décisions de Pablo Longoria, le nouveau head of football. Le nom de M’Baye Niang est pourtant toujours dans les infos mercato de l'Olympique de Marseille. Le club n'est pourtant toujours pas prêt à mettre sur la table les 20 millions d'euros exigés par Rennes. Le club breton, selon la même source, ne devrait décider de l'avenir de son joueur qu'en août ou en septembre prochain. Pas de Ligue des Champions avec l'OM donc pour le sénégalais.