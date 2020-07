RCL Mercato : Le LOSC brille sur la piste Jackson Muleka

Le RC Lens (RCL) s’était mis sur les rangs pour recruter Jackson Muleka. C’est le Lille OSC (LOSC) qui devrait accueillir la pépite congolaise de 20 ans du TP Mazembe.

Le RCL se fait doubler par le LOSC

Jackson Muleka était le joli coup flairé par les recruteurs du RCL. Ces derniers s’étaient mis sur les rangs pour engager le jeune international congolais passé par toutes les catégories de sa sélection de son pays, des U20 au U23 puis à l’équipe A de la RDC. Joueur du TP Mazembe, un des clubs phares du continent africains, il devrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Le LOSC lui aurait mis le grappin dessus, selon une information de Malick Traoré, journaliste de Canal+ Afrique. Jackson Muleka évolue au poste d’attaquant. Il a inscrit près 57 buts avec l’équipe congolaise lors des 85 matchs auxquels il a pris part.

Combien coutera le transfert de Jackson Muleka

Le Racing Club de Lens a manqué de réactivité sur ce dossier. Jackson Muleka, était prêt à rejoindre le club Sang et Or mais Lille aurait été plus rapide à convaincre ses dirigeants. Sous contrat depuis 2017 avec son club, son prix est estimé à 500k€ par Transfermarkt. Mais en réalité, le LOSC devrait débourser quelques 2 millions d’euros pour le transfert du buteur. Le RC Lens devra se tourner vers une autre piste pour renforcer son attaque. Son rival le plus proche n'est visiblement prêt à lui concéder aucun coup sur ce marché des transferts.