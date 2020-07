FC Nantes : Saison 2020-2021, Renaud Emond annonce la couleur

Arrivé du Standard de Liège au FC Nantes l’hiver dernier, Renaud Emond ne s’est pas encore imposé. S’il sait pourquoi son intégration n’a pas été concluante cette saison, l’attaquant belge est déterminé à inverser la tendance la saison prochaine.

Renaud Emond plombé par une blessure

Quand il a débarqué au FC Nantes le 9 janvier dernier, Renaud Emond était plein d’ambitions. Les choses s’annonçaient bien, car dix jours plus tard, il marque son premier but contre l’OL. Mais la suite est beaucoup moins satisfaisante. Titularisé 3 fois, le Belge n’a pas marqué le moindre but. Victime d’une blessure, l’avant-centre nantais a encore vu sa situation s’aggraver en raison de la crise sanitaire. « C’est sûr que je m’attendais à autre chose », regrette-t-il dans une interview accordé à Ouest-France avant de rappeler : « J’ai joué rapidement, j’ai très vite marqué mon premier goal et après j’ai eu le malheur de me blesser juste avant le confinement, ça m’a un petit peu freiné ».

Le Belge déterminé à s’imposer la saison prochaine

Pour Renaud Emond, il n’est pas question de se laisser abattre, loin de là. Son grand objectif personnel de la saison prochaine, c’est de s’imposer dans le groupe de Christian Gourcuff. Un objectif que l’attaquant nantais croit pouvoir atteindre grâce à sa longue préparation estivale. Une préparation au terme de laquelle le joueur de 28 ans devrait être très affûté.