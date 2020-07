OL : Les Lyonnais se préparent déjà aux tirs au but !

En vue des matchs à élimination directe, l'OL a voulu s'entraîner aux tirs au but. Un exercice qui, historiquement, a souvent fait défaut à Lyon.

L'OL a négocié des séances de tirs au but en amical

Lors de sa tournée en Belgique, l'Olympique Lyonnais s'est mesuré à La Gantoise puis au Royal Antwerp, matchs que les Rhodaniens ont tout deux remporté sur le score de 3 buts à 2. Pourtant, ces victoires pourraient avoir légèrement contrarié la préparation lyonnaise avant les matchs contre le PSG et la Juventus, lors desquels l'OL pourrait être amené à jouer une séance de tirs au but. En effet, selon le Progrès, les Rhodaniens avaient réussi à programmer une séance de tirs au but pour chacune des deux rencontres en cas d'égalité, afin de se préparer à l'exercice. Les Gones remportant les deux matchs, cette séance n'a pas pu avoir lieu.

Lyon, pas en réussite avec les tirs au but

Historiquement, ce n'est pas le genre d'exercice qui réussit à l'OL. Dans son histoire, le club en a disputé 26 et n'en a remporté que 8. Cette huitième s'est déroulée cette saison, lors de la victoire contre Lille en demi-finale de Coupe de la Ligue. Mais, malgré quelques fins heureuses comme contre Besiktas en Europa League en 2017, ou lors du Trophée des Champions en 2012 contre Montpellier, l'Olympique Lyonnais a connu nombre de désillusions. Parmi celles-ci, la cruelle défaite contre le PSV (2005) en quart de finale de Ligue des Champions (alors qu'il y avait penalty sur Nilmar !), mais aussi l'humiliation contre l'APOEL Nicosie (2012) en huitièmes de finale de cette même compétition, sans oublier l'écroulement face aux amateurs d'Epinal en 32e de finale de Coupe de France (2013).