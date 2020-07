LOSC Mercato : Jonathan David, Lopez répond à la Gantoise

Le président de La Gantoise, Ivan de Witte, a déclaré ne pas être content des manoeuvres du LOSC pour attirer Jonathan David. Gérard Lopez évoque un intérêt réciproque entre l’attaquant canadien et Lille OSC et annonce une possible augmentation de l’offre lilloise.

Intérêt réciproque entre le LOSC et Jonathan David

Dans une récente interview accordée à De Zondag, le président de La Gantoise a accusé le LOSC de comploter dans son dos pour attirer Jonathan David lors du mercato estival. Ivan de Witte a notamment pointé des démarches lilloises faites « contre toutes les règles en vigueur » pour convaincre le minot de 20 ans de signer. Des manoeuvres secrètes qui ne plaisent pas du tout au dirigeant de La Gantoise et à cause desquelles il annonce qu’un transfert de sa pépite à Lille OSC n’est plus possible. Enfin, le dirigeant belge a expliqué que Leeds United aurait plus de chances de signer le prodige canadien. Ce lundi, dans les colonnes de L’Equipe, Gérard Lopez répond à son homologue belge que Jonathan David « veut absolument jouer au LOSC » et « n'a pas envie d'aller dans d'autres clubs ». L’homme d’affaires luxembourgeois estime également que la formation lilloise « est faite pour des joueurs de caractère comme » Jonathan David.

Gérard Lopez envisage une augmentation de l’offre lilloise pour le prodige

Le président des Dogues sait que malgré l’intérêt réciproque entre Lille OSC et Jonathan David, le transfert « va dépendre de ses dirigeants ». Des dirigeants de La Gantoise que le patron du LOSC espère ramener à de meilleurs sentiments en augmentant probablement son offre. « On va peut-être revoir notre offre dans les jours à venir », a en effet déclaré Gérard Lopez.