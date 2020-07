PSG Transfert : Vers la prolongation du contrat de Neymar

Cet été, il n'y aura pas de feuilleton Neymar au PSG. La crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus ne laisse aucune marge de manœuvre au FC Barcelone, son principal courtisan, pour forcer son départ du Paris Saint-Germain. Le choix qui attend le brésilien est de prolonger son bail ou envisager un départ du club en fin de saison 2022. La première option devrait l’emporter.

Pourquoi Neymar pourrait-il prolonger avec le PSG ?

Le Brésilien Neymar est devenu un habitué des rumeurs mercato d’été, mais ce marché des transferts ne lui offre aucune option pour quitter le Paris Saint-Germain. La crise économique que traversent les clubs de football indique clairement qu’il n'y aura pas de gros transferts, y compris de l'attaquant du PSG. La mauvaise nouvelle pour lui est confirmée par les dirigeants du FC Barcelone. Ces derniers traversent encore plus péniblement cette période de crise financière qui les oblige à limiter leur mercato à quelques coups légers.

Le Barça a-t-il encore les moyens de ses ambitions ?

Les intentions de Neymar étaient concentrées l'été dernier sur son retour à Barcelone et il semble qu'elles n'aient pas vraiment varié. Les clins d'œil constants du joueur ont fait revenir l'équipe culée à la charge pour le ramener au Camp Nou, mais l'état des comptes du Barça était déjà délicat. Après cette crise liée au Covid-19, la situation ne pouvait être meilleure et les différentes déclarations des responsables espagnols le confirment. Le président du Barça Josep Maria Bartomeu a répété ce qu’ont souvent affirmé Javier Tebas, le patron de la Liga, et Jaume Roures, le président de la chaine Médiapro. Pour eux, le FC Barcelone n’a aucun moyen financier de recruter Neymar. Le Paris Saint-Germain n’acceptera pas d’offre en dessous des 150 millions d’euros, un montant que ne peut offrir aucun club cet été.

Pourquoi le Real Madrid a fait une croix sur l'attaquant parisien ?

Le brésilien plaisait aussi au Real Madrid de Florentino Perez. Dans le cadre de son projet d’un Real Madrid Galactique acte 2, il cible Kylian Mbappé tout en pensant aussi à Neymar. Les déclarations et autres appels du pied du brésilien au FC Barcelone ont fait reculer les Merengues. Ces deux clubs étaient les seuls à pouvoir l’engager en Liga, championnat fortement apprécié par l’intéressé. Du côté de la Première League, les clubs ne se bousculent pas vraiment pour l’attaquant du PSG. Son jeu ne convient pas à la Premier League, réputé très physique. Neymar, qui aime dribbler, visiterait pratiquement toutes les cliniques du pays en cas de transfert dans un club anglais.

Outre une prolongation au Paris Saint-Germain, quelle option pour Ney ?

Aucune option sérieuse donc pour le brésilien en dehors d’une prolongation de son contrat au PSG. Le club de la capitale a ouvert des négociations à cet effet. Et plus les semaines avancent, plus le joueur envisage sérieusement de s’inscrire dans le projet parisien sur la durée. Non seulement il gagne 35 millions d’euros par saison au Paris Saint-Germain, ce qui n’est pas négligeable, et il pourrait en gagner davantage en prolongeant. Neymar sait qu’à 28 ans, sa carrière commence à passer et qu’il est temps de commencer à sécuriser son avenir et celui de sa famille. Prendre le risque d’aller en juin 2021, à un an de la fin de son contrat, sans prolonger, est un couteau à double tranchant. Une grave blessure peut arriver et elle ferait plus de mal que de bien à ses finances.